Стали известны причины увольнения Артиги с поста главного тренера «Химок»

Туфан Садыгов решил уволить Франка Артигу с поста главного тренера «Химок» не только потому, что был недоволен последними результатами команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Садыгов был разозлён тем, что Артига публично поддержал недовольство иностранных игроков клуба в вопросе задержки заработной платы. Более того Артига сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним. Также при Артиге в последних матчах совсем перестал появляться на поле сын Туфана Садыгова — Илья», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Вместо него будет назначен Магомед Адиев, который подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.