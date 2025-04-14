Милонов: «Зенит» — это сверхкоманда, а не какой-то обычный клуб

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «Зениту» сложнее, чем остальным, потому что команда вынуждена выкладываться на максимум в каждом матче.

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«Они сами все увидели. Просто не надо думать, что «Зенит» — это какой-то обычный клуб. Это сверхкоманда, которая может мобилизоваться, выстрелить в нужный момент. Просто поймите: нам несколько сложнее, чем другим, потому что они искренне выкладываются на 100 процентов каждый раз и стараются занять свое место — достойное, 6-е, 8-е в турнирной таблице. Просто если «Зенит» не будет создавать интригу, это будет неинтересно смотреть, сразу станет понятно, что они завоюют чемпионство. А так есть хоть какая-то игра, нюансы. Хотя если честно говорить, я рад, что отечественный футбол только выигрывает от того, что ни одна, даже самая сильная команда, не может чувствовать себя априори в турнирной безопасности», — сказал Милонов «РБ Спорт».

Напомним, матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда, возглавляемая Сергеем Семаком, одержала победу со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков и Луис Энрике. У гостей отличился Никита Кривцов.

После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 52 очка.

Следующий матч «Зенит» проведёт 16 апреля на «Газпром Арене» против «Ростова» в рамках ответного матча полуфинала Кубка России.