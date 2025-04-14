Премиальные игрокам «Зенита» назвали завышенными

Бывший футболист сборной России отреагировал на информацию о том, что футболисты «Зенита» получат по €250 тыс. на каждого игрока за победу над «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), назвав такие премиальные завышенными, передает «Советский спорт».

«Я бы понял, если бы это были премиальные за золотой матч. Платить за еще не решающую игру столько – это много. Но решает руководство клуба, им виднее. Эти премиальные очень завышены», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.