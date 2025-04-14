Футболист Кержаков может лишиться автомобиля Audi Q3 из-за чужих долгов

Футбольный клуб «Зенит» хочет забрать у Александра Кержакова автомобиль Audi Q3. Об этом сообщает Telegram-канал «Лебединое озеро».

«Приморский районный суд нашего города зарегистрировал иск ПАО Банк Зенит к Александру Анатольевичу Кержакову об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьим лицом в деле указан Сергей Сергеевич Петухов», — говорится в сообщении.

По информации источника, в декабре 2016 года банк предоставил Петухову кредит размером 1,5 млн рублей для покупки машины Audi Q3. В то же время был заключен договор залога на автомобиль.

Также сообщается, что Петухов накопил долги в размере 6,7 млн рублей. В 2019 году с него взыскали задолженность, но обязательства перед банком не были исполнены. После этого мужчина продал залоговый автомобиль футболисту Кержакову.

В настоящее время «Зенит» просит суд обратить взыскание Audi Q3 Кержакова в счет погашения долга Петухова, продав автомобиль на публичных торгах. Кроме того, истец требует взыскать с футболиста расходы по оплате госпошлины в размере 30 тыс. рублей. В ближайшее время материалы дела передадут судье.