Артига: атмосфера в «Химках» не очень хорошая

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о неубедительной игре своей команды в последних матчах. Он заявил, что атмосфера в подмосковном клубе оставляет желать лучшего. Ранее сегодня появились новости о грядущей отставке Артиги.

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«Не думаю, что дело только в эмоциях и амбициях. Но еще и в стабильности. После зимних сборов у нас была хорошая энергия и позитивный настрой. Но в последнюю неделю я почувствовал, что атмосфера внутри команды не очень хорошая. Когда нужна максимальная концентрация на футболе, это не очень полезный фактор. Стабильности, к сожалению, нет», — цитирует Артигу пресс-служба «Химок».

Ранее сообщалось, что об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Вместо него будет назначен Магомед Адиев, который подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.