Суперкомпьютер спрогнозировал итоговый результат ЦСКА в текущем сезоне РПЛ

Чемпионат.com

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ.

Суперкомпьютер спрогнозировал итоговый результат ЦСКА в текущем сезоне РПЛ
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Так, у ЦСКА по-прежнему сохраняется небольшая вероятность чемпионства. При этом армейцы, по мнению искусственного интеллекта, уже точно не финишируют за пределами первой шестёрки.

Вероятность ЦСКА занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • 1-е место — вероятность 3,4%;
  • 2-е место — вероятность 10,8%;
  • 3-е место — вероятность 29,5%;
  • 4-е место — вероятность 40%;
  • 5-е место — вероятность 12,6%;
  • 6-е место — вероятность 3,6%;
  • места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.

Сейчас ЦСКА идёт на четвёртом месте в таблице РПЛ, набрав 47 очков за 24 матча. У лидирующего «Краснодара» 52 очка в активе.

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