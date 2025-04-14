Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ, в ходе которого «красно-белые» принимали дома махачкалинское «Динамо». Встреча окончилась победой гостей со счётом 1:2.

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«Как-то первые таймы у «Спартака» не идут, не знаю, по какой причине это происходит, но, как говорили в наше время, это уже звоночек. В итоге в матче с «Динамо» отдали золотые очки. «Спартак» дал лишний импульс преследователям, в то же время отрываются лидеры», — рассказал Черчесов в интервью «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав за 24 игры 47 очков. Закрепил за собой лидерство «Краснодар» (52 очка), второе место за «Зенитом» (50 очков).