Компания, доля в которой принадлежит Промесу, находится в процессе ликвидации

Операции по счетам компании «Рестбар», доля в которой принадлежит экс-игроку «Спартака» Квинси Промесу, приостановлены из-за налоговой задолженности в размере почти 74 тыс. рублей. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

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«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — говорится в карточке фирмы.

Также отмечается, что уже начат процесс ликвидации фирмы. Согласно данным, футболисту принадлежит 20% компании. Основной деятельностью фирмы является оказание услуг питания и доставки.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

На данный момент Квинси выступает за клуб «Дубай Юнайтед» в ОАЭ и не может покидать страну, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.