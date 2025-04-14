Пальцев: хочу, чтобы в РПЛ сменился чемпион

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, какие из команд, борющихся за чемпионство в РПЛ, вызывают у него симпатию.

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«Из трёх команд, которые борются за чемпионство, у меня есть симпатия к «Краснодару» и «Спартаку». Просто хочу, чтобы сменился чемпион», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 24 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. «Зенит» располагается на втором месте, набрав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак», заработавший 47 очков.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд с сезона-2018/2019.