РФС впервые в мире показал повторы с монитора VAR на табло стадиона

Российский футбольный союз (РФС) первым в мире провёл эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, позволяющей транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора VAR в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром. Отмечается, что в режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, подготовленные видеоассистентами для судьи. Новая технология была использована на матчах 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» — «Динамо» Махачкала, «Ахмат» — «Ростов» и «Пари НН» — «Динамо» Москва.

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