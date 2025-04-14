РФС впервые в мире транслировал повторы с монитора VAR на табло стадиона

В матчах 24-го тура РПЛ впервые в мире на табло выводилось изображение с камер VAR, благодаря чему зрители в режиме реального времени на трибунах смотрели повторы эпизодов, подготовленных для арбитра встречи.

Новая технология On-Field Review, позволяющая транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора VAR в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром, была использована на домашних стадионах "Спартака", "Ахмата" и "Пари НН", сообщает пресс-служба РФС.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отметил, что разрешение на данный эксперимент было получено от Международной федерации футбола.

"Надеемся, что внедрение данной технологии улучшит качество просмотра футбола на стадионе и повысит лояльность болельщиков к судейству", - отметил Мажич.

Он рассказал, что данные этого эксперимента позже будут переданы в ФИФА, что поможет организации внедрить нововведение на одном из турниров.

Мажич подчеркнул, что в российском футболе используются самые передовые и современные технологии. И именно Россия первой присоединилась к эксперименту ФИФА и IFAB по объявлению арбитром решения после просмотра VAR. А нынешний шаг позволит зрителям понять, какой именно эпизод просматривает судья.