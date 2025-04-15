Страдания «Спартака» с клубами из низших лиг. 8 примеров для «Урала» в КР

Случится ли сенсация в этом сезоне?

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Сегодня, 15 апреля, «Спартак» сыграет в полуфинале Пути регионов Кубка России с «Уралом». Кажется, команда Деяна Станковича – 100-процентный фаворит. Матч проходит в столице, москвичи – клуб РПЛ, а екатеринбуржцы остались последним представителем Первой лиги в турнире. Однако в истории красно-белых не так уж мало поражений в Кубке России от соперников из низших дивизионов. Вспоминаем все восемь случаев.

Впервые «Спартак» вылетел из Кубка России от команды из низшего дивизиона ещё в золотые времена при Олеге Романцеве. В сентябре 1998-го в 1/16 финала красно-белые сенсационно проиграли «Амкару», который тогда вообще выступал во втором дивизионе. Через четыре дня москвичей ждал матч в Лиге чемпионов со «Штурмом», так что они просто не настроились на команду-ноунейм. Хотя на поле пермской «Звезды» вышли опытные люди: Филимонов, Горлукович, Хлестов, Цымбаларь, Бушманов, Ананко, Писарев, Баранов, Титов, Тихонов и Ширко. Всё решил гол Бенедского ударом с 15 метров после потери спартаковцами мяча у своей штрафной.

«Наши игроки долго действовали так, словно пребывали в летаргическом сне. По существу, в первом тайме играла одна команда – «Амкар»… Недооценка соперника всегда влечёт за собой проигрыш», – признал Романцев.

В августе 2001-го «Спартак» Романцева, лидировавший в чемпионате за восемь туров до финиша, приехал в Ярославль, чтобы раскатать соперника из первого дивизиона в 1/16 финала. Но хозяева неожиданно дали бой и сыграли с фаворитом на равных. Превзошли по ударам в створ, однажды попали в штангу. Победный гол у ярославцев забил на 78-й минуте полузащитник Владимир Скоков: влетел на высокой скорости в штрафную, обыграл двоих защитников и попал в дальний угол ворот Левицкого. «Шинник» настолько понравился Романцеву, что тот после игры зашёл в раздевалку ярославцев поздравить их с победой.

«Для «Шинника» это был матч сезона. Игроки стремились доказать, что они не хуже спартаковцев, выступающих за различные сборные. У наших футболистов такой мотивации не было… А на классе такие встречи не выигрываются. Кубок любит сильных людей, тех, у кого есть характер. Мы же не показали и 60% того, на что способны. Тренерский штаб не доволен ни результатом, ни качеством игры. Претензии есть к большинству футболистов», – посетовал на старую проблему Вячеслав Грозный, ассистент Романцева.

В розыгрыше сезона-2003/2004 на стадии 1/16 финала было двухматчевое противостояние. Действующий обладатель трофея начинал его защиту встречами с «Кубанью». Противник, выходивший из Первой лиги в элиту, не пугал команду Владимира Федотова. Мысли спартаковцев занимали встречи с бухарестским «Динамо» в Кубке УЕФА, между которыми и встали матчи с кубанцами. Тем более уже в первой домашней игре красно-белые забили быстрый гол – его автором стал на восьмой минуте Михайло Пьянович. Однако потом краснодарцы переигрывали москвичей и забили дважды. Герасименко – ещё до перерыва, а Лысенко – во втором тайме.

Через две недели в ответном матче «Кубань» удержала преимущество. Более того, увеличила его по ходу игры – на 21-й минуте Лысенко снова огорчил «Спартак». Красно-белые мучились в атаке до самой концовки, а гол Пьяновича – на 90+4-й минуте – был забит слишком поздно.

В следующем сезоне ситуация повторилась почти точь-в-точь. В 1/16 финала «Спартак» в двухматчевом противостоянии умудрился проиграть середняку Первой лиги – липецкому «Металлургу». Разве что теперь за страданиями своей команды с грустью наблюдал другой тренер – итальянец Невио Скала. В Москве спартаковцы уступили со счётом 0:2, пропустив ещё в первом тайме от Петухова и Жуковского.

На тот момент «Спартак» занимал лишь 14-е место в чемпионате, так что некоторые болельщики отреагировали на поражение выкриками «Первая лига!». До худшего не дошло, но из Кубка России красно-белые вылетели быстро, а Скалу вскоре отправили в отставку. В Липецке на исходе часа игры Павленко вернул своим голом надежду на камбэк, однако Нагибин сравнял счёт и тем самым закончил кубковый путь москвичей. Хозяева ещё по разу попали в штангу и перекладину.

В июне 2007-го «Спартак» возглавил Станислав Черчесов. Начал с победы в чемпионате, где красно-белые сидели на колесе у лидера «Зенита», а кубковый матч в Грозном был вторым для нового тренера. Эта поездка на Кавказ разочаровала Черчесова – соперник из Первой лиги перекусил его команду.

Правда, сначала москвичи повели в счёте. Торбинский забил головой после подачи углового. Но за 10 минут до конца основного времени стандарт принёс гол и нынешнему «Ахмату», а тогда ещё «Тереку». Кулик завершил подачу со штрафного классным ударом с лёта. В серии пенальти сплоховали Быстров и Ковач – оба пробили в перекладину.

«Если честно, вариант с послематчевыми пенальти в уме мы не держали, – признался Черчесов. – А потому заранее список бьющих не составляли… Что касается промахов Быстрова и Ковача, то вряд ли стоит их особо винить, поскольку всё отведенное им для игры время они бились как могли. Настроем и качеством игры я доволен. Все действовали с огромным желанием, равнодушных на поле не было».

Этот матч стал приговором для тренерской карьеры Валерия Карпина в «Спартаке». За 10 туров до финиша сезона РПЛ красно-белые шли третьими, отставая на четыре очка от «Локомотива» и на два — от «Зенита». Боролись и за кубковый трофей, но в 1/8 финала сенсационно уступили дома команде из третьего по значимости дивизиона.

Победу коллективу из Ленинградской области принёс гол в дополнительное время воспитанника «Зенита» Валентина Филатова. Защитник здорово попал в дальнюю девятку. После матча Карпин, придя на пресс-конференцию, прямо сказал:

«Одно слово – позор. Проигрывать второй лиге «Спартак» в любом виде не имеет права. Готовились ли к «Тосно»? Естественно. Располагали видеоинформацией по каждому игроку, с которой ознакомили команду. Хотя обыгрывать вторую лигу должны были и без этого».

Затем «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в чемпионате, и Карпин был отправлен в отставку.

Сезон-2016/2017. «СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 1:0

Александр Григорян обыграл Массимо Карреру в чемпионском сезоне «Спартака». Тогда итальянец только начинал работу с командой – до кубковой игры выдал шестиматчевую серию в РПЛ без поражений. Так что впервые был бит именно в Хабаровске, где представитель ФНЛ при поддержке заполненных трибун превзошёл себя.

В матче со СКА Каррера поберёг группу игроков основы, но по ходу встречи вынужден был выпускать Промеса, Зобнина, Зе Луиша. Соперник заставил итальянца доставать козыри из рукава. Победный гол хабаровчан забил на 58-й минуте полузащитник Никифоров, завершивший атаку по правому флангу. Пробить Довбню, ныне являющегося спартаковцем, москвичи не сумели.

«Думаю, результат справедлив, – признал Каррера. – «СКА-Хабаровск» больше хотел победить. Когда выходишь на поле без мотивации и играешь не на максимуме, можно уступить любому сопернику. Что ж, хороший урок для нас. Необходимо понимать, что всегда нужно отдаваться игре полностью. Иначе есть риск стать средней командой. Дальний перелёт не оправдание. Мы провели плохой матч. Это здесь ни при чём».

Последний печальный опыт встречи с соперником из Первой лиги был у «Спартака» в апреле 2023-го. Команде Гильермо Абаскаля оставалась пара шагов до Суперфинала, но в полуфинале Пути регионов красно-белые удивили поражением от «Акрона». Тогда этот молодой клуб не ассоциировался ни с Дзюбой, ни с какими-либо заметными достижениями в российском футболе. Тем сильнее поразил результат.

При счёте 0:0 Бальде не реализовал пенальти – проиграл дуэль голкиперу Волкову. А перед перерывом «Спартак» получил двойной удар. Сперва Понсе забил головой после подачи с правого фланга, а затем юный талант тольяттинцев Салтыков также ударом головой увеличил преимущество «Акрона». Всё, что удалось москвичам – сократить отставание в концовке. Но единственный в спартаковской карьере гол Тавареша не спас команду Абаскаля от громкого провала.