Орлов: «Краснодару» нужно было усиливаться, а взяли Смолова

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о составах «Зенита» и его соперника по чемпионской гонке «Краснодара» после очной встречи в 24-м туре РПЛ (4:1 в пользу «Зенита»).

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«В «Зените» собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у «Краснодара» футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно. Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Зенит» с 50 очками в 24 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. После крупной домашней победы (4:1) сине-бело-голубые получили преимущество над чёрно-зелёными по результатам личных встреч (0:2, 4:1) в случае равенства очков.