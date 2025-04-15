Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу»

«Барселона» вернется на домашний стадион «Камп Ноу» в сентябре. Об этом сообщает Onze Mondial.

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Источник утверждает, что к этому времени должны завершиться строительные работы на стадионе — реконструкция «Камп Ноу» началась в июне 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место. Подопечные Ханс-Дитера Флика имеют в своем активе 70 очков и опережают мадридский «Реал» на четыре балла.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.