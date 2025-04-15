Врач «Динамо» назвал минимальные сроки восстановления Артура Гомеса

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о сроках восстановления бразильского полузащитника бело-голубых Артура Гомеса, получившего травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:1).

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«По первому диагностическому тесту было понятно, что сильно повреждено ахиллово сухожилие левой голени. После подтверждения диагноза с помощью МРТ в Москве мы связались с рядом европейских хирургов в Финляндии и Германии, и они подтвердили, что необходимо оперативное вмешательство. Теперь нас ждёт трудный и интересный период возвращения Артура Гомеса в строй. Минимальный срок восстановления в данном случае составляет шесть-восемь месяцев», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Гомес провёл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.