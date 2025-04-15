В «Крыльях Советов» недовольны местом команды

Бывший футболист и нынешний заместитель генерального директора ФК «Крылья Советов» Руслан Пименов считает, что турнирное положение команды может быть лучше. Также он оценил достижение форварда Ивана Сергеева, пишет сетевое издание «РБ Спорт».

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В последнем туре «Крылья Советов» переиграли в гостях ФК «Химки» со счетом 3:1 и один из мячей забил нападающий команды Иван Сергеев. Этот гол стал для него 58-м в составе «крылышек». Таким образом он побил клубный рекорд в 57 мячей, который принадлежал белорусу Сергею Корниленко.

«Прикольно, что Сергеев стал лучшим бомбардиром в истории «Крыльев». Корниленко подарил мяч Ивану. Это хорошая история. Неправильно, что Сергееву подарили раков перед игрой. В первом тайме с «Химками» футболисты не играли из-за того, что раков переваривали», - пошутил Пименов.

После победы в Химках самарская команда занимает с 26 очками 11-е место. В последних шести турах «крылышки» по два раза проиграли, выиграли и сыграли вничью.