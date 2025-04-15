«Спартак» и Бабич обсудят вопрос продления контракта после этого сезона. К защитнику есть интерес от иностранных клубов (Metaratings)
«Спартак» обсудит контракт Срджана Бабича после сезона.
Красно-белые примут решение по началу переговоров о продлении контракта с защитником после завершения этого сезона, об этом сообщает Metaratings.
Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2026 года. К нему сохраняется интерес от нескольких иностранных клубов.
Срджан Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года после перехода из «Альмерии».
В этом сезоне он провел 22 матча в Мир РПЛ и забил два гола при одной результативной передаче.