«Динамо» может не отпустить Нгамале в Китай из-за травмы Гомеса

Переход вингера "Динамо" Муми Нгамале в китайский клуб может не состояться.

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"Нгамале действительно интересен в Китае, в том числе "Циндао". Между клубами ведется общение, сам Муми не против перехода. Но после травмы Артура Гомеса "Динамо" сомневается в необходимости такого трансфера", - сообщает источник Sport24.

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Артур Гомес получил травму в матче 24-го тура РПЛ с "Пари НН" (1:1). Врач бело-голубых сообщил, что бразилец выбыл на 6-8 месяцев.

Муми Нгамале выступает за "Динамо" с осени 2022 года. Камерунец провел за бело-голубых во всех турнирах 80 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 13 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 5 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года.