Стало известно, какие лиги Поль Погба рассматривает для продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рассматривает варианты с переходом в клуб из немецкой Бундеслиги, испанской Ла Лиги и французской Лиги 1, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Также рассматриваются варианты из МЛС и Саудовской Аравии.

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По информации источника, на данный момент Поль Погба поддерживает форму в Майами и жаждет сделать сильное возвращение в следующем сезоне, подписав контракт с новым клубом. Переговоры представителей футболиста с различными клубами продолжаются.

Напомним, футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, но отстранение сократили до 18 месяцев. 10 марта 2025 года француз официально отбыл дисквалификацию.