Несколько клубов АПЛ интересуются защитником Дином Хейсеном

Несколько клубов АПЛ интересуются Дином Хейсеном.

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В этом сезоне 20-летний центральный защитник провел 26 матчей за «Борнмут» в АПЛ.

«Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» контактировали с окружением футболиста.

В договоре Хайсенса есть пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов. «Борнмут» не станет препятствовать его переходу.

Также отмечается, что «Ливерпуль» и «Челси» особенно высоко ценят Хайсенса. Мерсисайдский клуб в перспективе видит в футболисте замену Вирджилу ван Дейку.

Вероятно, что Хейсен останется в АПЛ, несмотря на интерес других европейских клубов – «Реала» и «Баварии».