Моуринью назвал причину, по которой решил возглавить «Челси» в 2004 году

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Фенербахче», рассказал, почему принял решение возглавить лондонцев в 2004 году, а также поделился воспоминаниями о своём первом визите на домашнюю арену «синих» «Стэмфорд Бридж».

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