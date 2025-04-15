Лучший бомбардир чемпионата Мексики может перейти в клуб из России

Педру Мендеш, агент нападающего мексиканской "Толуки" Паулиньо, не исключил перехода своего клиента в клуб из России.

© Rusfootball

"Нужно все обсуждать. В Мексике у него дела идут просто отлично, он из главных футболистов своей команды. Так что все будет зависеть от предложения", — приводит слова Мендеша "РБ Спорт".

Нападающий Паулиньо с июля 2024 года является игроком мексиканской "Толуки". До перехода в этот клуб из португальского "Спортинга" к форварду серьезный интерес проявлял ЦСКА.

В текущем сезоне португалец принял участие в 35 официальных матчах, в которых забил 26 голов, отдал 8 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек. Действующий контракт игрока с мексиканским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 8 миллионов евро.