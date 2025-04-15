В сборной Индонезии отреагировали на слова Мантурова о планах провести матч с Россией

Представитель сборной Индонезии прокомментировал слова первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который сообщил, что сборная России и индонезийская национальная команда планируют провести товарищеский матч.

«У нас пока нет никаких новостей о планах провести товарищеский матче между сборными России и Индонезии», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в службе коммуникаций сборной Индонезии.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.