Зиньковский объявил, где хочет продолжить карьеру
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, который на правах аренды выступает за «Крылья Советов», объявил, где хочет продолжить карьеру. Он заявил, что на сто процентов хочет вернуть в московский клуб. При этом футболист подчеркнул, что решение по его будущему будет приниматься уже после окончания текущего сезона.
— Как ваше будущее, есть понимание того, что будет летом?
— Закончится сезон — все будет ясно: какое решение примет тренер, какое решение примет руководство.
— Вы бы хотели вернуться в «Спартак»?
— Конечно. Сто процентов, — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».
Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» из московского «Спартака» в феврале 2025 года на условиях аренды до конца сезона. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан красно-белых из самарской команды. В шести матчах весенней части сезона у Зиньковского ни одного результативного действия.