Радимов: теперь «Зенит» — явный фаворит чемпионской гонки

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов полагает, что сине-бело-голубые являются фаворитами чемпионской гонки РПЛ. В матче 24-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» (4:1).

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«Я посмотрел сегодня календарь на оставшиеся шесть туров. У «Зенита», конечно, календарь гораздо легче, чем у конкурентов. Плюс теперь есть победа в личных встречах над «Краснодаром». То есть «Зенит» — явный фаворит в борьбе за золотые медали сейчас, мне кажется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 13 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.