Гурцкая: «Спартак» вкладывает бабки, чтобы не позориться в матчах с «Зенитом»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему московский «Спартак» стал тратить большие суммы на трансферы.

«Почему „Спартак“ стал тратить деньги? Почему?! Или „Динамо“? Да потому что они хоть как-то хотят хоть как-то с „Зенитом“ на равных играть. А для этого нужны топовые игроки. Попадают они с трансферами или не попадают — это уже вопрос к тому, кто этих игроков выбирает. И вот пример этого крашеного человека, испанца (имеется ввиду аргентинец Солари, — прим. „Чемпионата“), который, как я и говорил, ничего из себя не представляет… Для «Спартака» разочарование, и они его выгонят очередной раз, но вопрос не в этом. А в том, что они вкладывают бабки, потому что не хотят позориться в матче с «Зенитом» и по пять пропускать», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.