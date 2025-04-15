Тренер Писарев: второе место в РПЛ обернется для «Зенита» провалом

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне. Петербургский клуб в минувшие выходные разгромил на своем поле «Краснодар» (4:1). Сине-бело-голубые идут на втором месте с 50 очками, отставая от краснодарцев на 2 очка.

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«Если «Зенит» не выиграет чемпионат — это будет провал? Конечно! Если «Зенит» займет второе место — это провал. Они нас всех к этому приучили», — приводит слова Писарева Metaratings.

«Зенит» выигрывает чемпионский титул последние шесть сезонов. Последний раз петербургский клуб не был чемпионом в сезоне-2017/18. Тогда под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини финишировал на 5-м месте.

Завтра, 16 апреля, «Зенит» проведет дома ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ против «Ростова». В первой игре петербуржцы победили со счетом 1:0.

20 апреля на «Газпром Арене» в 25-м туре РПЛ «Зенит» примет подмосковные «Химки».