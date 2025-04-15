Московский ПФК ЦСКА получил поздравление с юбилеем победы в Кубке УЕФА из космоса. Армейцев с приближающейся знаменательной датой поздравили командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер. Напомним, московский клуб выиграл еврокубок 18 мая 2005 года.

«Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-летия победы в Кубке УЕФА — в космосе! Свой космический привет всем красно-синим передают Герои Российской Федерации: командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер. Экипаж МКС поздравляет всех болельщиков, игроков и легенд клуба с юбилеем победы в Кубке УЕФА!» — написала пресс-служба ЦСКА, прикрепив фото с МКС.

Ранее стало известно, что ПФК ЦСКА проведёт гала-матч в честь 20-летнего юбилея со дня победы в Кубке УЕФА. В выставочной встрече примут участие Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.

Игра состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». ЦСКА под руководством Газзаева сыграет против Сборной Кубка. Её состав будет сформирован из звёзд футбола, игравших против армейцев в той кампании: в него войдут экс-игроки «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфики», «Партизана», «Осера», «Пармы» и «Спортинга».