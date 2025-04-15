Футболисты «Химок» бойкотировали тренировку после увольнения Артиги

Футболисты подмосковных «Химок» бойкотировали сегодняшнюю тренировку команды из-за ситуации в клубе. Игроки отказались выходить на поле для занятия после увольнения главного тренера Франка Артиги, сообщает «Спорт Экспресс».

По информации источника, спортсмены провели десятиминутную тренировку в тренажерном зале, после чего разъехались по домам.

Напомним, ранее сообщалось, что главный инвестор «Химок» принял решение уволить Артигу из-за того, что испанский специалист публично заявил о многомесячных невыплатах зарплаты в клубе, а также потому что наставник давал мало игрового времени его сыну.