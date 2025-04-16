В «Химках» отвергли возможность бойкота матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом»

В пресс-службе подмосковных «Химок» заявили, что футболисты команды не будут бойкотировать предстоящий матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 20 апреля и пройдёт на «Газпром Арене». Ранее сообщалось, что игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом» из-за долгов со стороны руководства.

© Чемпионат.com

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Химок» ТАСС.

Напомним, накануне, 15 апреля, «Химки» объявили о расторжении контрактов с главным тренером Франком Артигой, а также с его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон.