«Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом» и вышел в следующий раунд Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Встреча на «РЖД Арене» завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. Автором первого мяча в матче стал футболист «Ахмата» Диас Руис, который отличился на 8‑й минуте. В концовке первой половины встречи «Локомотив» вышел вперед усилиями Дмитрия Воробьева (44) и Егора Погостнова (45).

Соперником «Локомотива» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов станет команда, которая потерпит поражение в противостоянии ½ финала Пути РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

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Кубок России. 2024-25. 1/2 финала плей-офф Пути регионов

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (2:1)

Голы: Воробьёв, 44. Погостнов, 45. — Родриго, 8.