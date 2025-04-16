Унаи Эмери: теперь ПСЖ — фаворит Лиги чемпионов

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (3:2). По словам испанского специалиста, теперь парижане являются фаворитами турнира.

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