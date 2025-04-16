Футболист Марков: такой «Спартак» поборется за золотые медали

Нападающий «Урала» Евгений Марков уверен, что московскому «Спартаку» по силам составить конкуренцию в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге этого сезона.

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— Такой «Спартак» может побороться за золотые медали?

— Сто процентов может. Я ещё в начале сезона об этом говорил. Красно-белые смогут конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром», потому что в команде собраны хорошие исполнители. Плюс взяли несколько футболистов: Гарсию, например. Видно по качеству, что это хороший игрок, который точно стоит своих денег, — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.Ру».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).