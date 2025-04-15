Маркиньос посвятил дебютный гол за «Спартак» погибшему отцу

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос в эфире «Матч ТВ» заявил, что посвятил гол в ворота екатеринбургского «Урала» погибшему отцу.

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Во вторник «Спартак» в рамках первого этапа полуфинала FONBET Кубка России обыграл «Урал» со счетом 3:0. Маркиньос отметился дебютным мячом за «красно‑белых».

Отец 25‑летнего бразильца погиб в ДТП на мотоцикле, трагедия произошла в сентябре 2024 года.

— Счастлив, я много работал. Хотел бы посвятить этот мяч своему отцу, который погиб. Очень рад, что забил, спасибо моей семье и партнерам по команде. Надеюсь, что этот мяч будет первым среди многих. Хотелось бы сказать, что мы одержали важную победу. «Спартак» — гигант российского футбола, мы играем за «ромбик», важен каждый матч.

— В следующей стадии вашим соперником будет ЦСКА или «Динамо». С кем бы больше хотелось сыграть?

— Кто бы ни был нашим соперником, мы будем играть на победу, — сказал Маркиньос в эфире «Матч ТВ».

Во втором этапе полуфинала Пути регионов «Спартак» сыграет с проигравшей командой противостояния ½ финала Пути РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо». «Урал» завершил участие в турнире.