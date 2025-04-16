Худший матч «Барселоны» в году. Лучший бомбардир ЛЧ «прибил» ее хет-триком

Но голов Гирасси не хватило «Боруссии» для прохода в полуфинал.

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«Барселона» – в полуфинале Лиги чемпионов. Однако дортмундская «Боруссия» едва не удивила футбольный мир невероятным камбэком. Эта игра стоила того, чтобы потратить на её просмотр полтора часа.

Перед началом матча появилась информация, что голкипер «Барселоны» Щенсны получил повреждение руки во время разминки и раньше остальных ушёл в раздевалку. Тем не менее поляк появился в стартовом составе. Уже на четвёртой минуте «Боруссия» проверила Щенсного – Байер пробил по воротам. Правда, очень издали, откуда-то из Леверкузена, и с таким мячом Войцех справился бы, даже если бы играл с гипсом на руке.

В дебюте встречи «Барселона» пыталась контролировать мяч, но «Боруссия» подавила её своей энергией. В этот отрезок матча лидер чемпионата Испании не был похож на себя. На седьмой минуте каталонцам повезло избежать пенальти после столкновения Коуту с Гави, однако, когда Щенсны сбил Гроса, бросившись в ноги сопернику, ничто не спасло команду Ханс-Дитера Флика от наказания. Повтор показал, что и вратарь сфолил, и сам Грос избежал офсайда, так как Кунде сломал линию. Гирасси оригинально исполнил пенальти. Это была такая авторская трактовка «паненки» – прямо под перекладину.

«Барселоне» потребовалось полтайма, чтобы впервые пробить по воротам Кобеля. К тому времени у дортмундцев было уже семь ударов и пять — в створ, гигантское преимущество по xG — 1,80 против 0,02. Игравшая 3-4-3 «Боруссия» держала взятый темп, стремилась использовать высокую линию обороны каталонцев. Хозяева постоянно забрасывали мяч за спины защитникам сине-гранатовых под рывки своим форвардам. В некоторых случаях это завершалось офсайдами, но в других — опасными атаками.

В матче плей-офф Лиги чемпионов каталонцам недоставало «голода». Это отражалось прежде всего на работе без мяча. Однако тут всё понятно – после победы со счётом 4:0 в первой встрече любой чуть-чуть успокоится. Да и центрфорварду «Барсы» Левандовскому не хватало качественной доставки мяча в штрафную, а ведь поляк мог в этот вечер забить свой 100-й гол за каталонскую команду. Что символично – в Дортмунде.

Если до матча игроки «Боруссии», вероятно, не верили в камбэк, то по ходу игры почувствовали, что чудо возможно. Мощный старт второго тайма принёс дортмундцам второй гол. Какой же крутой стандарт придумали Нико Ковач и его команда! Хозяева запутали своих оппонентов хитрым движением по штрафной, а подача пошла на дальнюю штангу. Туда прибежал защитник Бенсебаини, который сделал скидку вдоль ворот – прямо на Гирасси. Перед форвардом был только закрывавший створ и собственно лицо Рафинья, которого и догнал гвинеец в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. У обоих стало по 12 голов в нынешнем розыгрыше.

Но недолго музыка играла для Дортмунда. Пять минут спустя «Боруссия» пропустила «дешёвый» гол. Вернее, сама себе забила. Фермин здорово открылся под передачу из глубины, избежав попадания во «вне игры», а затем прострелил на Левандовского. Мяч не дошёл до поляка, поскольку его полёт прервал Бенсебаини. Герой предыдущего голевого эпизода превратился в антигероя этого. Нелепая срезка получилась у защитника и крайне обидная для алжирца.

После автогола «Боруссия» как-то сразу заскучала. Показалось, что команда Ковача смирились с судьбой. Игра в атаке у хозяев уже не клеилась, но Дортмунд оживил вышедший на замену 18-летний Дюранвиль. Хорватский тренер угадал с не самым очевидным решением выпустить юного бельгийца. Дюранвиль ловко ушёл на правом фланге от Мартина и Гарсии, прострелил в центр штрафной, а там мяч удачно для Гирасси отскочил от Араухо. Серу забил, оформил хет-трик и стал лучшим снайпером ЛЧ!

Вот тогда «Боруссия» снова набросилась на «Барселону», как злая собака на незваного гостя. Тут же Брандт забил четвёртый – к сожалению для бурно отпраздновавшей этот гол «жёлтой стены», из офсайда. А на большее у финалиста прошлой Лиги чемпионов уже не осталось сил. Команда Флика играла на удержание, сбивала темп и добилась своего. Каталонцы завершали встречу без Ямаля и Левандовского, которые ничем не запомнились в Дортмунде. «Боруссия» намного превзошла «Барсу» по ударам (18:7, в створ – 11:2) и по xG (3,85 против 0,49), тем не менее борьбу за трофей продолжит лидер Примеры.