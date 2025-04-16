Обзор грандиозного матча «Астон Вилла» — ПСЖ в Лиге чемпионов

Сумасшедший матч, в котором французы едва не вылетели из Лиги чемпионов.

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«Астон Вилла» и «ПСЖ» выдали сумасшедший ответный матч. Казалось, Париж просто сильнее, и преимущество в два мяча – достаточно комфортное перед игрой в Англии. Тем более что вторую встречу «ПСЖ» начал не только мощно, но ещё и продемонстрировал хладнокровную реализацию.

У бирмингемцев поначалу всё давало сбой. Сначала перед матчем перепутали музыку и на весь стадион включили гимн Лиги Европы вместо гимна Лиги чемпионов. Затем уже барахлила оборона «Виллы». Мартинес совершил результативную ошибку – неудачно сыграл на выходе, скатив мяч под удар Хакими. И тот не промахнулся.

«Вилла» получила максимально неудобный сценарий и оказалась вынуждена раскрываться. В результате хозяева пропустили контратаку 4 в 2. «ПСЖ» уверенно раскатал соперника, и Мендеш пробил идеально в угол – мяч зашёл от штанги. По сумме двух матчей в этот момент счёт получался 5:1 в пользу «ПСЖ». Было невозможно представить, что хоть какая-то интрига ещё возможна. Разве что при удалении Хакими за отмашку ногой, однако судья простил защитника.

Но «Вилла» отыграла один мяч ещё в первом тайме. Хозяевам помог рикошет – после удара Тилеманса мяч угодил в грудь Пачо и от неё зашёл под перекладину. Тем не менее на перерыв «ПСЖ» уходил всё ещё с комфортным преимуществом. А вот затем началось.

Во втором тайме «Вилла» быстро забила ещё один мяч. Самое смешное, что «ПСЖ» опять помешал рикошет от Пачо. Макгинн пробил из-за штрафной – мяч немного задел центрального защитника и опустился аккуратно под перекладину – 2:2. Не прошло и пары минут, как «Вилла» почти забила третий. После удара Рашфорда с линии штрафной Доннарумма вытащил мяч практически из девятки!

А буквально в следующей атаке «Вилла» забила-таки третий мяч – так из 0:2 получилось 3:2. Рашфорд показал классный дриблинг в чужой штрафной и выкатил под удар Консе. Защитник пробил точно в ближний угол. После трёх голов подряд «Вилла» оказалась всего в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт по сумме двух встреч. Чувствовалось, что «ПСЖ» начал волноваться и допускать много моментов. Тилеманс опасно бил головой, однако справился Доннарумма. Он же потом потащил выход один на один, когда бил Асенсио. А вот у «ПСЖ» моментов было не так много. Хотя свой выход один на один упустил и Дуэ. Матч получился нервозным до последних минут.

Буквально на финишных секундах опасно бил из штрафной Матсен. Мяч шёл в створ, но на этот раз Пачо смог заблокировать удар, находясь практически на линии ворот. На этом всё. «ПСЖ» с огромным трудом прошёл в полуфинал, где сыграет, скорее всего, с «Арсеналом». Хотя после таких встреч уже можно поверить во что угодно – в том числе в проход «Реала».