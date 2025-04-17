Рябчук: «Спартак» играет в хороший футбол

Защитник «Спартака» Олег Рябчук оценил игру московского клуба в текущем сезоне. Он считает, что «Спартак» хорошо проявляет себя во всех турнирах и имеет шансы на два трофея — РПЛ и Кубок России.

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— Как тебе работа со Станковичем?

— Этот сезон у нас идет достаточно хорошо, у нас есть все шансы, мы за все боремся. Так что не мне оценивать тренера. Я хорошо себя чувствую. Есть еще шесть игр. Видно, что команда играет в хороший футбол. Это самое важное, — приводит слова Рябчука «Матч ТВ».

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Станковича набрала 47 очков после 24 матчей. Возглавляет чемпионат России «Краснодар», в активе которого 52 очка. В Кубке России красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов.