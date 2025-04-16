Быстров высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» Мх

«Ребятки зубки показали». Быстров — о поражении «Спартака» от «Динамо» Мх
Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1
«Спартак» безобразно выходил с такой уверенностью, как будто уже 3:0 на табло. А тут ребятки махачкалинские зубки показали, великолепный первый тайм провели. Отдали всё что у них было. Если ты борешься за чемпионство, то не имеешь право играть всего полтайма. Если тренер не смог донести футболистам, что сегодня важный матч с первых минут — это проблема тренера. И Станкович сам понял, что ему не удалось это сделать», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».