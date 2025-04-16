Быстров высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» Мх

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1

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