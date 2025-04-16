Быстров назвал лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Российский экс-футболист Владимир Быстров рассказал, кого считает лучшим игроком «Краснодара» по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4). Он выделил полузащитника Никиту Кривцова.

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