Адиева представили игрокам «Химок» как нового главного тренера

Магомед Адиев станет новым главным тренером «Химок».

По информации «Спорт-Экспресса», 47-летнего специалиста уже представили игрокам в качестве нового тренера. Отмечается, что сегодня Адиев проведет собрание с командой.

Вчера «Химки» объявили о расторжении контракта с Франком Артигой. Испанец возглавлял подмосковную команду с июня 2024 года.

«Химки» занимают 13-е место в Мир российской Премьер-лиге, набрав 23 очка за 24 игры.