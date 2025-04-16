Мостовой: Гарсия может пойти по пути Угальде и забить ноль мячей

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда "Спартака" Ливая Гарсии.

© Rusfootball

"Конечно, от Ливая Гарсии ждут голов. Все-таки его купили за очень приличную сумму с надеждой, что он поможет завоевать чемпионство. Но говорить о каком-то провальном трансфере пока рано. Ливай Гарсия может пойти по пути Угальде и забить ноль мячей в весеннем отрезке чемпионата, а в следующем сезоне станет лучшим бомбардиром", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 15 миллионов евро.

После 24-х сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 47-ю набранными очками и отстает от "Краснодара" на пять очков. В 25-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".