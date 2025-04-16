Кристофер Мартинс: у меня нет цели стать лучшим бомбардиром «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что не ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром команды. Вместо этого футболист предпочёл бы выиграть трофеи.

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«У меня нет цели быть лучшим бомбардиром команды, главное — выигрывать трофеи вместе со «Спартаком». В матче с «Уралом» мы обязаны были правильно отреагировать на поражение (от махачкалинского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), показать, что мы всё та же сильная команда, и нам это удалось», — заявил Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в € 6 млн.