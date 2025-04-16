Футболисты «Химок» вновь бойкотировали тренировку

Футболисты подмосковных "Химок" вновь провели короткую тренировку в зале.

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По информации источника, футболисты подмосковных "Химок" продолжили тренировку в усеченном формате. Сегодня с игроками встретился бизнесмен, имеющий отношение к клубу - встреча продлилось около 2 часов. После этого игроки провели 10-минутное занятие в зале.

Ранее в СМИ появилась информация, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов имеет задолжность перед сотрудниками клуба и футболистами. Сообщалось, что в клубе не выплачивают зарплату на протяжении 3 месяцев. Вчера, 15-го апреля, клуб объявил об уходе с поста главного тренера Франка Артиги.

Сообщалось, что новым главным тренером подмосковного клуба станет Магомед Адиев. После 24-х сыгранных туров команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками в своем активе. В 25-м туре чемпионата России "Химки" сыграют на выезде с "Зенитом".