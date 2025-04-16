Анчелотти раскрыл секрет успеха Роналду

Анчелотти о Роналду: «Он дополнил природный талант уникальным профессионализмом. Криштиану – образец в плане подготовки, я никогда не видел настолько сосредоточенного игрока»
Карло Анчелотти назвал профессионализм секретом успеха Криштиану Роналду.
40-летний португальский нападающий «Аль-Насра» забил 23 гола в 26 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии.
«Роналду – большой природный талант в физическом и техническом плане, это его природа. Он дополнил эти характеристики уникальной серьезностью и профессионализмом. Я никогда не видел игрока, который был бы так внимателен, подготовлен, сосредоточен и сконцентрирован. Он, безусловно, образец для других в плане подготовки», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью RSI.