РФС отменил дисквалификацию Медведева на матч против «Локомотива»

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил апелляцию «Пари НН» по поводу дисквалификации вратаря Никиты Медведева, как сообщает пресс-служба РФС.

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Срок отстранения голкипера за оскорбление официального лица матча сокращен до двух матчей РПЛ, один из которых условный, с испытательным сроком до конца сезона 2024/25. Кроме того, Медведев оштрафован на 60 тысяч рублей.

Никита сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива», который состоится 19 апреля. До этого он пропустил встречу против «Динамо», которую нижегородцы завершили со счетом 1:1. Его сменил вратарь Лукьянов.