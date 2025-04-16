Бывший лучший бомбардир чемпионата Турции выпал с 11-го этажа

Габонский футболист китайского клуба «Чжэцзян» Аарон Бупендза не выжил после того, как выпал из окна 11-го этажа. Об этом сообщает Turkiyetoday.com.

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Инцидент произошел в Китае, игрок находился в собственной квартире вместе с братом. Китайские правоохранители рассматривают три версии случившегося: суицид, несчастный случай, а также убийство.

Брат 28-летнего игрока сейчас находится в статусе подозреваемого. Бупендза пропустил последнюю тренировку своей команды. В клубе пытались с ним связаться, но игрок не отвечал на звонки и сообщения.

Бупендза перешел в «Чжэцзян» в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в составе клуба «Хатайспор», забив 22 гола. В активе форварда 8 голов в 35 матчах в составе сборной Габона.