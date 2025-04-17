Постекоглу рассказал о состоянии Сона в преддверии матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился информацией о состоянии здоровья игроков команды в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом», который состоится сегодня, 17 апреля. Также Постекоглу считает, что победа в этом турнире не поможет «шпорам» спасти нынешний сезон.

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«Сонни [Хын Мин Сон] не отправился с командой [на матч с «Айнтрахтом»], и он единственный, кто не поехал. Он уже пару недель испытывает боль в ноге. Все остальные в порядке. Кевин [Дансо] тренировался и готов к игре. Что для «Тоттенхэма» будет означать победа в Лиге Европы? Я не считаю, что она поможет спасти сезон. Но думаю, это станет чем-то особенным. Всё зависит от того, как вы смотрите на жизнь», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.