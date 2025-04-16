Вратарь «Динамо» рассказал, как опоздал на клубный автобус после игры со «Спартаком»

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов рассказал, как опоздал на клубный автобус после игры с московским «Спартаком». В последней игре, в 24-м туре РПЛ, бело-голубые в Москве сенсационно обыграли красно-белых со счётом 3:1.

© Чемпионат.com

«Не услышал, во сколько точно будет отъезд, и задержался в микст-зоне. Выхожу — автобус отъезжает. Думал, увидят меня в окно и остановятся, но в итоге вместе с Гамидом Агаларовым, который сдавал допинг-тест, доехали до отеля на микроавтобусе», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Магомедовым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.