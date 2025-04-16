Банк «Зенит» готов к диалогу по урегулированию спора с Кержаковым

Банк "Зенит" готов к диалогу по урегулированию спора с бывшим футболистом сборной России Александром Кержаковым, с которого через суд пытаются взыскать автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в службе маркетинга банка.

Ранее ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга сообщил, что банк "Зенит" хочет взыскать с Кержакова автомобиль Audi Q3, приобретенный в кредит прежним владельцем, который продал машину ответчику, не расплатившись по долгам.

"Банк "Зенит" осуществляет защиту своих интересов в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом всегда открыт к диалогу по урегулированию возникающих споров. Банк не комментирует частные судебные процессы, позиция отражается в судебных документах и в переговорах с участниками дела", - говорится в заявлении банка.

Кержаков воздержался от комментариев ТАСС по этой ситуации.

Кержакову 42 года. В России он выступал за "Зенит" и московское "Динамо", с петербургским клубом футболист трижды выиграл чемпионат страны и по разу завоевал Кубок и Суперкубок России. Также Кержаков играл за "Севилью", с которой стал победителем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, и "Цюрих", завоевав с ним Кубок Швейцарии. В составе национальной сборной России Кержаков провел 90 матчей и забил 30 мячей.