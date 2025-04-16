Семак останется главным тренером «Зенита» вне зависимости от результата сезона

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продолжит работать в петербургском клубе.

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По информации источника, Сергей Семак продолжит работать в "Зените" вне зависимости от того, какое место займут петербуржцы в РПЛ по итогам сезона и как выступят в Кубке России.

После 24-х сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В 25-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле подмосковные "Химки".

Сегодня, 16-го апреля, команда Сергея Семака сыграет на своем поле с "Ростовом" в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился победой петербуржцев со счетом 1:0.